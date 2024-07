Riaprono i bagni pubblici della spiaggia 

I bagni pubblici del Poetto riaprono le porte ai bagnanti: un servizio garantito tutti i giorni sino a ottobre, dalle 9 del mattino alle 19 di sera. Da ieri la casetta con i servizi igienici a due passi dal playground dedicato al basket, e l’altra posizionata al termine del percorso ciclabile del tratto di lungomare quartese, sono aperte al pubblico.

Per la gestione si punta anche quest’anno sull’inclusione lavorativa, con un progetto messo in campo dall’assessorato alle Politiche sociali per andare incontro al problema occupazionale in città. Ad occuparsi dell’apertura e del controllo dei due bagni del lungomare sarà sempre una cooperativa sociale, con un gruppo di disoccupati che avranno la garanzia di un lavoro per qualche mese. Ieri sono stati sistemati gli accessi prima della riapertura a fine mattina. «Un servizio essenziale per una spiaggia come il Poetto, molto frequentata in particolare d’estate», il commento dell’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni. «Il progetto ha però un duplice effetto positivo, visto che offre anche un’opportunità occupazionale, con l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il fine di pubblico interesse garantito dalla fruibilità dei bagni si coniuga quindi alla mano tesa verso chi vive un momento di difficoltà».

