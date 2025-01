Riaprono gli ex magazzini ferroviari 

Era il 1963 quando il trenino passò per l’ultima volta a Quartu, diretto a Monserrato dalla fermata dove oggi c’è il parco Matteotti.Da allora il servizio chiuse definitivamente, in seguito i binari furono smantellati e le porte del magazzino delle ferrovie, in quella che poi divenne via D’Annunzio, si chiusero per tanto tempo.Riaprirono negli anni ‘70 per la breve esperienza di un club privato, poi restò spazio soltanto per l’abbandono.

Il nuovo polo culturale

Fino ad oggi, fino a quando, Sergio Piludu e Mary Porta, finita l’esperienza con Casa Olla, hanno deciso di ridare lustro e splendore a quell’edificio storico, che, a lavori di restauro conclusi, diventerà il nuovo polo culturale della città con presentazioni di libri, mostre, concerti e tanto altro. Il tutto con la stretta collaborazione con il Comune e con le associazioni. Annessa ci sarà un’attività commerciale che servirà per finanziare gli eventi.In questi giorni fervono i lavori. Buttato giù il vecchio intonato sono rispuntati fuori gli originari muri in pietra e tra le stanze sono stati ritrovati anche parti dei vecchi binari.

I protagonisti

«Siamo emozionati perché siamo dentro quello che era un pezzo della storia della città», dicono Porta e Piludu, «questi erano i magazzini della ferrovia che collegava Quartu a Cagliari, a Selargius, Quartucciu e Monserrato e proprio qui davanti dove c’è il parco, c’era la stazione». Lavorare qui dentro, «è fare un tuffo nel passato. Qui venivano stoccate le merci prima di proseguire nel loro viaggio e tra le altre, ci è stato detto, arrivavano anche le bibite delle ex distillerie Capra. Si può ben notare che il terreno è più alto di un metro rispetto alla strada perché prima la strada non c’era». L’emozione «è stata anche ritrovare pezzi dei vecchi binari. Il magazzino aveva chiuso alla fine degli anni Settanta e da allora non ha più riaperto».

Il futuro

Alle spalle l’esperienza di Casa Olla, lasciata per gli alti costi di gestione, Piludu e Porta sono pronti a ripartire: «Vogliano ricreare qui il centro culturale della città che avrà a disposizione questo bellissimo giardino con il frutteto che era legato al magazzino. La cosa più importante sarà la stretta collaborazione con le associazioni. Due di queste, il Formicaio e Gong, avranno qui la loro sede e chiunque abbia voglia di proporsi sarà ben accetto. Contiamo anche sulla collaborazione del Comune e inoltre, trovandoci proprio davanti al parco Matteotti, si potrebbero ampliare le iniziative nello spazio esterno». I lavori di ristrutturazione stanno cercando di recuperare il passato, tornando quanto più possibile all’originale, per questo abbiamo tolto intonaco e disegni ricordo del vecchio club, per fare riemergere le vecchie pietre».

E il recupero dell’ex magazzino va a inserirsi nel rifiorire di via D’Annunzio che si sta popolando di nuove attività

