VaiOnline
Tortolì
01 settembre 2025 alle 00:34

Riaprono asilo nido e Primavera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo la stagione delle vacanze, oggi riaprono l’asilo nido di via Cedrino e la sezione Primavera di Arbatax. Trentacinque i bambini attesi all’asilo, 15 gli iscritti alla Primavera, servizio inaugurato nel 2023 e riservato ai piccoli dai 2 ai 3 anni. In questo caso ancora tre posti disponibili. «Questi servizi - spiega Irene Murru, assessore al Servizio scolastico - sono essenziali non solo per le famiglie, i genitori che possono lavorare con più serenità, ma soprattutto i più piccoli seguiti da personale qualificato con tanti stimoli». Resta ancora qualche criticità, ma Murru chiarisce: «Stiamo cercando di trovare la soluzione per i piccoli che sono in graduatoria, ma che per il momento non sono stati accolti per mancanza di spazio: è solo questione di tempo». Proprio perché i posti non sono mai sufficienti, il Comune sta costruendo il nuovo asilo: il cantiere in piazza degli Ortolani è a buon punto. «Essendo un progetto Pnrr - puntualizza Murru - la scadenza è per il 2026. I posti dovrebbero essere il doppio dell’attuale nido». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la guerra

Turisti israeliani a Olbia accolti da un sit-in di protesta

A Punta La Marmora sventola la bandiera palestinese 
Tania Careddu Giorgio Ignazio Onano
Energia

Mogorella, tutti in campo contro le batterie cinesi: «Saranno la nostra fine»

Il sindaco: «Il ricorso al Tar? Vedremo» Gli attivisti: «Attacco all’Autonomia» 
Lorenzo Piras
Il caso

«Magistrati killer, e la stampa li aiuta»

Musumeci all’attacco. L’Anm: ci delegittima, noi gli assassini li prendiamo 
L’emergenza.

Assalto delle vespe, chiude l’ex Vetreria

Invasione di sciami nell’area cani, accanto al bar e nel parco: trovato il nido 
Mauro Madeddu