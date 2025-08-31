Riaprono asilo nido e Primavera 

Dopo la stagione delle vacanze, oggi riaprono l’asilo nido di via Cedrino e la sezione Primavera di Arbatax. Trentacinque i bambini attesi all’asilo, 15 gli iscritti alla Primavera, servizio inaugurato nel 2023 e riservato ai piccoli dai 2 ai 3 anni. In questo caso ancora tre posti disponibili. «Questi servizi - spiega Irene Murru, assessore al Servizio scolastico - sono essenziali non solo per le famiglie, i genitori che possono lavorare con più serenità, ma soprattutto i più piccoli seguiti da personale qualificato con tanti stimoli». Resta ancora qualche criticità, ma Murru chiarisce: «Stiamo cercando di trovare la soluzione per i piccoli che sono in graduatoria, ma che per il momento non sono stati accolti per mancanza di spazio: è solo questione di tempo». Proprio perché i posti non sono mai sufficienti, il Comune sta costruendo il nuovo asilo: il cantiere in piazza degli Ortolani è a buon punto. «Essendo un progetto Pnrr - puntualizza Murru - la scadenza è per il 2026. I posti dovrebbero essere il doppio dell’attuale nido». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA