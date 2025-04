Riaprono al pubblico i musei civici e la necropoli  

Da oggi riaprono i musei civici di Carloforte, con una novità molto attesa: per la prima volta aprirà al pubblico la necropoli fenicio-punica di largo Giacomo Parodo. Gli orari di apertura saranno identici per i tre siti (Casa del Duca, Torre San Vittorio e necropoli): oggi saranno aperti dalle 16 alle 19 mentre per Pasqua e Pasquetta saranno aperti anche al mattino dalle 10 alle 13. Per il 25, 26 e 27 aprile le aperture dei musei saranno solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19, mentre il 28 aprile i tre siti saranno aperti solo al mattino. La necropoli fenicio- punica potrà essere visitata solo per prenotazione (per telefono o attraverso i canali social) e le visite non saranno possibili in caso di pioggia.In occasione del lungo ponte pasquale e della Guà Fest, i musei civici e la necropoli di Carloforte sono pronti ad accogliere i primi visitatori. Nel museo multimediale Torre San Vittorio storia e tecnologia si fondono per presentare la storia dell’isola di San Pietro fino all’arrivo dei primi coloni da Tabarka. Alla Casa del Duca invece si potranno scoprire le tradizioni di Carloforte attraverso gli antichi mestieri, gli oggetti e i documenti. La novità assoluta è la necropoli di largo Giacomo Parodo. Per più di un decennio il sito archeologico è stato al centro di studi dell’Università del Libano e interventi da parte del Comune. Finalmente è arrivato il momento di conoscere questa testimonianza storica.

