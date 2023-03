«Riaprite le indagini sull’omicidio Pasolini, ci sono i Dna di tre persone da individuare» 

ROMA. È legata a una istanza di alcune centinaia di pagine la possibilità, forse l’ultima, di arrivare a una verità giudiziaria sulla morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975. Il documento, da ieri all’attenzione dei magistrati capitolini, è redatto dall’avvocato Stefano Maccioni a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti ed è fondato sui tre profili di Dna individuati nel 2010 dal Ris sui reperti trovati sulla scena del crimine. All'attenzione dei pm romani anche le dichiarazioni di Maurizio Abbatino, esponente della Banda della Magliana, che collegano l’omicidio alle “pizze” del film “Salò, le 120 giornate di Sodoma”, che erano state sottratte a Pasolini. Secondo i ricorrenti quella notte Pino Pelosi, il 17enne codannato definitivamente per l’omicidio, non era solo. "Ci sono almeno tre tracce, tre 'fotografie' di persone - afferma Maccioni - e ciò giustifica il perché, dopo quasi 50 anni, è ancora possibile arrivare ad una verità giudiziaria. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti Pasolini fu condotto in una trappola, utilizzando Pelosi come esca, e ucciso su ordine di mandanti i cui nomi “si trovano nelle pagine di Petrolio”.

RIPRODUZIONE RISERVATA