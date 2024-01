«Riaprite le indagini sulla scomparsa di Giacomo» 

«Vogliamo che si riaprano le indagini sulla scomparsa di Giacomo Solinas: c’era qualcuno che lo stava aspettando a Seddas Modditzis, nelle campagne di Gonnesa. Dobbiamo sapere chi è questa persona: Giacomo potrebbe essere in pericolo». Gianni Spoletti, il criminologo forense incaricato dalla famiglia Solinas di fare luce sulla scomparsa del ragazzo, non ha dubbi: «Alcuni video mostrano Giacomo, immortalato la mattina dell’8 luglio 2023 mentre percorre a piedi la strada verso Seddas Modditzis. Siamo riusciti a estrapolare dei fotogrammi: si vede Giacomo che saluta, come con un cenno di intesa. Qualcuno lo stava aspettando: dobbiamo scoprire chi è».

Geolocalizzazione

Prima del cenno di saluto immortalato dalle telecamere, c’è stata la telefonata di qualche secondo, non si sa se in entrata o in uscita: «Quando si è allontanato da casa – prosegue Spoletti – prima di addentrarsi nella vegetazione di Seddas Modditzi, Giacomo ha disattivato la geolocalizzazione sul cellulare mentre si dirigeva a piedi verso la campagna. Poi c’è stata una breve telefonata, probabilmente per confermare il luogo dell’incontro, infine c’è il gesto di intesa e saluto. È fondamentale sapere chi c’era dall’altra parte del telefono. Abbiamo già chiesto alla Procura i tabulati telefonici delle due utenze utilizzate da Giacomo».

«Vado in Costa Smeralda»

È l’8 luglio quando Giacomo Solinas esce da casa sua, a Gonnesa, ufficialmente per iniziare la stagione in Costa Smeralda. In realtà, scoprirà poi la famiglia, quel lavoro non è mai esistito. L’ultima traccia di Giacomo è sulla strada di Seddas Modditzis: alcune telecamere lo riprendono mentre si allontana. Poi il buio. Nessuna notizia, nessuna comunicazione: un’angoscia lunga sette mesi per i famigliari che non possono rassegnarsi alla sua scomparsa.

«Dagli esiti di alcune ricerche, temiamo che sia a rischio la sua incolumità personale», riprende Spoletti: «Chiediamo che la Procura riapra le indagini. Non si tratta di un allontanamento volontario». Il criminologo si sofferma su alcuni aspetti da approfondire: «Fino a una settimana prima della scomparsa – sottolinea – Giacomo frequentava una ragazza. Dovrebbe essere sentita per capire com’era lo stato d’animo di Giacomo in quei giorni».

Altro punto: «Tutti gli automobilisti che l’8 luglio hanno percorso la strada per Seddas Modditzis hanno fornito una spiegazione, tranne una donna che ha risposto di essersi persa».

L’ipotesi della diga

Tra le piste che, secondo la famiglia Solinas e il criminologo, meritano di essere approfondite c’è quella che porta alla diga di Iglesias, la più angosciante per chi spera di trovare Giacomo vivo: «Sappiamo che nei giorni precedenti alla scomparsa è stato per due volte consecutive alla diga. Lì, durante le ricerche, è stata fatta una perlustrazione sulla superficie dell’acqua ma sarebbe importante farne una più specifica. Per tutti questi motivi, chiediamo che le indagini sulla scomparsa di Giacomo vengano riaperte».

