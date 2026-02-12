«Riaprite la sala per le condoglianze» 

Dal periodo del Covid non è possibile usufruire della sala condoglianze del cimitero di Guspini. Una mancanza che continua a pesare sulla popolazione, soprattutto nei momenti più delicati. La questione è stata sollevata durante l’ultimo consiglio comunale, dove sono emerse forti criticità nella gestione del camposanto e il protrarsi della chiusura dei locali destinati all’accoglienza. Da una situazione negativa arriva però anche l’annuncio di una novità: l’amministrazione ha comunicato l’intenzione di affidare la gestione del cimitero a un soggetto esterno.

Gestione esterna

«Questi spazi, tradizionalmente utilizzati per le condoglianze, non sono più fruibili dall’emergenza sanitaria e non sono stati riaperti neppure in caso di maltempo», spiega la consigliera del gruppo di minoranza, Marina Tolu. Proprio in quest’ottica è stata annunciata la novità dell’affidamento a una gestione esterna, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti e accessi migliorati al cimitero comunale, assicurando decoro, funzionalità e maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini. La consigliera Katia Puddu, con delega ai servizi cimiteriali, si dice consapevole delle difficoltà legate alla chiusura della sala fin dalle restrizioni Covid del 2020: «Cogliamo l’occasione per annunciare l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali. Alla ditta che si aggiudicherà l’appalto verranno richieste azioni per arrivare alla riapertura della sala condoglianze». Anche l’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, ritiene che «l’esternalizzazione garantirà una migliore gestione dei servizi cimiteriali».

Gli auspici

Per Marina Tolu, la decisione della maggioranza «sicuramente porterà un miglioramento, anche perché i cittadini segnalano questa mancanza e hanno necessità di avere spazi a disposizione». Dal gruppo di minoranza, Simona Cogoni auspica che con la gestione esterna si arrivi a un’apertura giornaliera: «Avevamo presentato anche un’interrogazione al riguardo e si deve trovare una modalità perché venga garantita l’apertura. È importante rimarcare che sono ancora tante le criticità ma va anche detto che ultimamente qualcosa è migliorato».

