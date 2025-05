«Riaprite la cripta ipogeica di Sant’Agostino» 

E un importante tempio sotterraneo, adornato di marmi preziosi, sepolture e opere d’arte. Ma è chiuso al pubblico nonostante sia in pieno centro storico, a due passi dal Municipio.

Le associazioni Turisti per la città, Gruppo Cavità Cagliaritane e la web community Sardegna Sotterranea ora chiedono la riapertura della Cripta ipogeica di Sant'Agostino, chiusa da anne e alla quale si accede, tramite una scala a chiocciola, dall'androne del palazzo Accardo, edificio di pregio progettato dall'architetto Dionigi Scano e da qualche anno di proprietà di Rosetta Fanari, titolare della Nuova sarda industria casearia di San Nicolò D’Arcidano. La cripta costituisce ciò che resta della chiesa e del convento degli agostiniani.L'altare comprende una nicchia, dove è custodita una statua del santo, e il paliotto, che include un bassorilievo raffigurante sant'Agostino giacente tra due angeli e l'iscrizione con la data di erezione dell'altare.

Per Marcello Polastri, operatore culturale ed ex presidente della commissione patrimonio al Comune, «questa risorsa culturale è sconosciuta ai più nonostante abbia custodito per secoli, dal 504 dopo Cristo, le spoglie mortali di sant'Agostino e dunque va restituita al culto. È assurdo sprecare tempo e risorse per tenerla chiusa a chiunque».

RIPRODUZIONE RISERVATA