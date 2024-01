«Riaprite la chirurgia pediatrica a Sassari» 

“Genitori uniti per la Chirurgia pediatrica Sassari”: il bisogno di un Nord Sardegna privo di una struttura fondamentale ha trovato voce sui social con un gruppo Facebook che ha raccolto 5450 iscritti in una settimana. «Vogliamo - spiega Giulio Canu, creatore del gruppo con la moglie Paola Musino - che si trovi una strada per riaprire la sala operatoria». Interpretando una necessità condivisa non solo da nord-ovest ed est. «Ci scrivono pure gli emigrati in Inghilterra. Ci accomuna la voglia di proteggere i nostri bambini». Costretti, in caso di emergenza e vista l'assenza di personale nel capoluogo turritano, a dover raggiungere il capo di sotto dell'isola con l'elisoccorso o in ambulanza. «Mia figlia - racconta Giulia Ibba, la cui testimonianza sintetizza quella di diversi genitori - da Sassari è finita a Cagliari per una peritonite. Durante il tragitto ha smesso di rispondere agli stimoli». Al Brotzu, in piena notte, l'intervento in extremis. «Se fosse arrivata mezz'ora più tardi, mi hanno detto i dottori, sarebbe morta».

«Queste storie fanno accapponare la pelle - commenta Anna, amministratrice del gruppo - e ci preoccupa che i politici, a parte poche eccezioni, si disinteressino del problema». Per questo i partecipanti al gruppo meditano di protestare davanti alla Regione. «Non possiamo pensare- dichiara Giulio- che un giorno accada qualcosa di grave e noi non abbiamo fatto nulla». E se ora si temporeggia in attesa di novità, basterà poco per far scendere in piazza centinaia di persone, se non migliaia, a chiedere la riapertura di Chirurgia pediatrica.

