«Riaprite La Baita in pineta» 

Per quasi trent’anni è stato il punto di riferimento in pineta: il ristorante La Baita con la pizzeria e la gelateria, era diventato meta di ritrovo per gli ambienti più svariati, della politica locale e regionale, dello sport, dello spettacolo, dell’arte, dell’imprenditoria e della cultura. Nel 1997, un incendio distrusse tutto assieme ad alcune centinaia di ettari di pineta. Da allora, il rudere è lì a ricordare quel brutto giorno. La vegetazione, curata anche da Forestas, si è quasi ricomposta. «Ci venivo da bambino – dice Giovanni Pinna – con i miei genitori che abitavano a Selargius: ci torno ancora per la passeggiata del sabato. Quel ristorante non può restare un rudere».

Massimo Serra, ex amministratore locale dice che «a distanza di quasi trent’anni dall’incendio, credo esistano le reali condizioni quantomeno per riprendere una concertazione con tutti i potenziali interlocutori che possono essere d’aiuto per valutare, discutere e confrontare ipotesi, soluzioni, idee e progetti utili a capire l’utilità di possibili interventi. Questa è una sfida da vincere. Bisogna passare ai fatti. Se necessario, ricorrendo anche ad una manifestazione di interesse».

Nel 2010, l’amministrazione comunale studiò un progetto per rifare il ristorante e una nuova strada di accesso. Nell’ultima legislatura il Comune ha realizzato il nuovo anello di accesso dall’ingresso della pineta, occupandosi anche dell’insediamento archeologico di Bruncu Mogumu. «Il nostro obiettivo – dice la sindaca Barbara Pusceddu – è quello di recuperare l’ex Baita a impatto zero e di fare la nuova strada di accesso dalla via Soleminis alla Baita, fiancheggiando la pineta: uno studio che verrà portato avanti con Forestas e con richiesta di finanziamento al Ministero e alla Regione. Abbiamo invece già chiesto i fondi per completare gli scavi archeologici».

Intanto, presto all’ingresso della pineta riaprirà il ristorante che si trova nelle vicinanze della casermetta della forestale. Un punto importante di ritrovo a poche centinaia di metri dal cancello di ingresso, ora chiuso alle auto per i lavori in corso. Poi lungo l’anello di ingresso e di accesso dovrebbe essere riaperto anche alle macchine sino alla casermetta. ( r. s. )

