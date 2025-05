«Riaprite il reparto dei detenuti» 

Quale futuro per il reparto ospedaliero per i detenuti all’ospedale Santissima Trinità? Il destino di quel presidio d’eccellenza, realizzato più di 12 anni fa ma mai entrato in funzione, è stato al centro di un incontro a inizio settimana tra il Garante dei diritti dei detenuti della Città Metropolitana Gianni Loy e il nuovo commissario straordinario dell’Asl 8 Aldo Atzori.

Un colloquio arrivato in seguito a una lettera inviata dallo stesso Garante, per chiedere al nuovo commissario, «come primo atto nel suo incarico», di «cancellare le gravi irregolarità dei suoi predecessori che, da oltre 12 anni, con atti di ripetuta arroganza e spreco del denaro pubblico, negano alle persone detenute di poter disporre di un reparto ospedaliero protetto».

«Danno erariale»

Realizzata di tutto punto, la struttura infatti non è mai stata adoperata secondo le sue funzioni: prima ha ospitato pazienti comuni, poi è stato adibito a magazzino, infine come laboratorio analisi. Dove i dipendenti lavorano tutto il giorno senza vedere la luce del sole, in quanto il posto di lavoro non solo è protetto da sbarre, ma anche pesantemente schermato. «Sono state demolite strutture nuove e mai utilizzate, come cancellate, e anche strutture di protezione e un modernissimo servizio di videosorveglianza. Procurando, immagino, un danno erariale ancora da quantificare», scrive Loy. «In un momento di eccezionale sofferenza del sistema carcerario, delle persone detenute ma anche del personale che opera negli istituti di pena, è gravissima la violazione del diritto alla salute e il rischio per l’incolumità».

Senza un reparto apposito, i reclusi che necessitano di cure importanti devono essere ospitati in settori normali, senza sbarre alle finestre e con più ingressi, per cui è necessario destinare almeno tre agenti di sorveglianza, già del tutto carenti. Durante il colloquio, giudicato positivo, Loy ha potuto illustrare la situazione e i passi necessari per riportare alla sua funzione originaria il repartino, che dovrebbe comprendere quattro stanze. La palla passa ora all’Asl, già sollecitata dalla Regione a febbraio per una riattivazione. L'auspicio è che sia la volta buona per muoversi in quella direzione.

