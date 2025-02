«Riaprite il punto nascita all’ospedale di Lanusei» 

Il comitato #giulemanidallogliastra torna alla carica per chiedere con forza chiarezza sulla possibile riapertura del punto nascita all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. L’istanza è contenuta in una lettera ufficiale indirizzata al direttore generale della Asl 4, Andrea Marras. Il reparto è chiuso da 1240 giorni.

«Alla luce delle numerose voci e indiscrezioni circolate negli ultimi mesi - si legge in una nota - il Comitato ha ritenuto necessario sollecitare una risposta chiara e ufficiale sulla situazione attuale e sulle tempistiche previste per il ripristino di un servizio essenziale per il territorio ogliastrino. I cittadini hanno diritto a conoscere lo stato dei fatti senza dover rincorrere voci di corridoio. Chiediamo risposte ufficiali e trasparenti su un tema che riguarda la sicurezza e il benessere delle future mamme e dei loro bambini».

Il dg Marras risponde a brevissimo giro di posta. Sottolinea che è stato lo stesso comitato a dare notizia del fatto che ci fossero medici che aspiravano a lavorare a Lanusei a seguito di concorso. Lo stesso manager annuncia che il nuovo primario di pediatria, Alberto Pulliano, prenderà servizio 1l 17 febbraio. Proprio con lui la direzione generale della Asl intende fare il punto della situazione e valutare se, anche e soprattutto in cosiderazione dell’eventuale arrivo di altri medici, ci saranno le condizioni per una riapertura del punto nascita al Nostra Signora della Mercede. Il comitato di cittadini che si batte per ottenerla attende risposte immediate.

RIPRODUZIONE RISERVATA