VaiOnline
San Gavino.
31 luglio 2026 alle 01:05

«Riaprite il museo delle Due Fonderie» 

L’appello della minoranza per la struttura inattiva da quasi un anno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il museo delle Due Fonderie, affidato da tempo all’associazione culturale “Sa moba Sarda”, ha un ricco patrimonio culturale ma è chiuso da troppi mesi e non è chiaro il motivo. Per questo motivo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Emanuela Cruccu (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Nicola Ennas e Angela Canargiu hanno presentato alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu e al sindaco Stefano Altea una interpellanza sul mancato avvio della gestione di quest’importante spazio culturale, luogo della memoria di un intero territorio.

La denuncia

«Nel corso del 2025 – rimarcano i sei esponenti dell’opposizione – la gestione del museo delle Due Fonderie è stata affidata all’associazione “Sa moba sarda”. È passato del tempo ma ad oggi non risulta ancora sottoscritta la convenzione formale tra il Comune e l’associazione affidataria. In assenza di tale accordo questo museo non risulta aperto e fruibile al pubblico e non abbiamo notizie ufficiali sulla riapertura del museo».

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale per restituire alla comunità questo gioiello culturale: «Vogliamo sapere – aggiungono i sei consiglieri comunali – quali sono le motivazioni che hanno finora impedito la sottoscrizione della convenzione con il sodalizio sangavinese, se l’amministrazione ritiene ancora valido l’affidamento disposto lo scorso anno e quali azioni intenda intraprendere per garantire in tempi certi l’apertura del museo: chiediamo che vengano forniti aggiornamenti pubblici in modo da permettere la fruzione da aprte della cittadinanza e dei visitatori».

L’intervento

Sulla questione interviene l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «Abbiamo risolto alcuni problemi logistici legati alla manutenzione dell’immobile come nel caso degli infissi e dei condizionatori. Gli incontri con l’associazione “Sa moba sarda” sono frequenti e sempre positivi. Da parte dei volontari del sodalizio è stata ribadita la disponibilità e la volontà a procedere verso la firma della convenzione. Purtroppo, il tempo necessario all’amministrazione per risolvere le criticità legate alla manutenzione straordinaria hanno fatto allungare i tempi col rischio che “Sa moba sarda” non avesse più le forze legate alle risorse umane necessarie. Anche dall’ultima interlocuzione invece è scaturito il rinnovo dell’interessamento da parte di un loro gruppo di lavoro. Abbiamo programmato un nuovo appuntamento per definire tempi e modi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Allarme droga

«La criminalità organizzata dietro le maxi-coltivazioni scoperte in Sardegna»

L’allarme di Patronaggio e Sabelli, magistrati a capo degli inquirenti 
Francesco Pinna
L’operazione.

Ozieri, trovate 1800 piante di cannabis

Emanuele Floris
Regione

Il progetto di fusione degli aeroporti sardi: alta tensione in aula

Il centrodestra: aspetti poco chiari, via i trenta milioni dalla manovra 
Roberto Murgia
Intervista

«Io via da Report? Lo dice chi non mi conosce»

Ranucci domani a Quartu con il suo libro sulla casta, «che ora è più cattiva perché è internazionale» 
Ciro Auriemma
Quirinale

Roggero, lo stop di Mattarella

«Adeguare la legge ai comportamenti non rafforza la sicurezza né lo Stato» 