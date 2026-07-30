«Riaprite il museo delle Due Fonderie» 

Il museo delle Due Fonderie, affidato da tempo all’associazione culturale “Sa moba Sarda”, ha un ricco patrimonio culturale ma è chiuso da troppi mesi e non è chiaro il motivo. Per questo motivo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Emanuela Cruccu (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Nicola Ennas e Angela Canargiu hanno presentato alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu e al sindaco Stefano Altea una interpellanza sul mancato avvio della gestione di quest’importante spazio culturale, luogo della memoria di un intero territorio.

La denuncia

«Nel corso del 2025 – rimarcano i sei esponenti dell’opposizione – la gestione del museo delle Due Fonderie è stata affidata all’associazione “Sa moba sarda”. È passato del tempo ma ad oggi non risulta ancora sottoscritta la convenzione formale tra il Comune e l’associazione affidataria. In assenza di tale accordo questo museo non risulta aperto e fruibile al pubblico e non abbiamo notizie ufficiali sulla riapertura del museo».

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale per restituire alla comunità questo gioiello culturale: «Vogliamo sapere – aggiungono i sei consiglieri comunali – quali sono le motivazioni che hanno finora impedito la sottoscrizione della convenzione con il sodalizio sangavinese, se l’amministrazione ritiene ancora valido l’affidamento disposto lo scorso anno e quali azioni intenda intraprendere per garantire in tempi certi l’apertura del museo: chiediamo che vengano forniti aggiornamenti pubblici in modo da permettere la fruzione da aprte della cittadinanza e dei visitatori».

L’intervento

Sulla questione interviene l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «Abbiamo risolto alcuni problemi logistici legati alla manutenzione dell’immobile come nel caso degli infissi e dei condizionatori. Gli incontri con l’associazione “Sa moba sarda” sono frequenti e sempre positivi. Da parte dei volontari del sodalizio è stata ribadita la disponibilità e la volontà a procedere verso la firma della convenzione. Purtroppo, il tempo necessario all’amministrazione per risolvere le criticità legate alla manutenzione straordinaria hanno fatto allungare i tempi col rischio che “Sa moba sarda” non avesse più le forze legate alle risorse umane necessarie. Anche dall’ultima interlocuzione invece è scaturito il rinnovo dell’interessamento da parte di un loro gruppo di lavoro. Abbiamo programmato un nuovo appuntamento per definire tempi e modi».

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