«Riaprite il bivio di Santa Cristina» 

Sit-in di protesta al bivio di Santa Cristina per la chiusura dell’accesso dalla Statale 131 a causa dei lavori di riqualificazione. Un blocco che ha portato al collasso diverse attività come quella dell’area archeologica, di accoglienza e ristorazione, ma anche il lavoro degli operatori agricoli. Ieri mattina il sindaco Domenico Gallus, insieme ad altri amministratori, ha illustrato un’ordinanza di diffida e messa in mora nei confronti di Anas. «Chiediamo di adottare con effetto immediato tutte le misure necessarie per eliminare le criticità evidenziate – spiega – in particolare garantire l’accesso ai fondi agricoli e zootecnici da parte dei proprietari e conduttori, consentendo l’alimentazione, l’abbeveraggio e l’assistenza agli animali».

L’ordinanza

L’ordinanza impone anche il transito 24 ore su 24 ai mezzi di soccorso. «Va garantito in ogni momento il transito dei mezzi di emergenza – si legge- compresi vigili del fuoco, servizi sanitari, protezione civile e forze dell’ordine». Il Comune sollecita poi una viabilità alternativa: «È necessario individuare e rendere immediatamente operativa una viabilità alternativa, adeguatamente segnalata e compatibile con i flussi di traffico – aggiunge – E in attesa di una soluzione condivisa con l’amministrazione, serve valutare la soppressione dei lavori o comunque l’adozione di misure organizzative che consentano il mantenimento di una corsia di transito permanentemente accessibile e libera da mezzi e attrezzature di cantiere». L’obiettivo è chiaro: «L’immediato ripristino delle condizioni di accessibilità dell’area interessata per garantire la fruibilità del sito e la corretta gestione delle aziende, nonché l’apertura urgente di un tavolo tecnico tra Anas, Comune di Paulilatino e Prefettura per individuare una soluzione che garantisca la prosecuzione dei lavori senza pregiudicare la sicurezza, l’economia, il benessere animale e i diritti dei cittadini».

La protesta

Durissimo Massimo Muscas, presidente di Archeotur, la coop che gestisce l’area archeologica. «La chiusura sta creando un grave danno e impedisce le visite al sito che registra annualmente oltre 80mila visitatori e costituisce una risorsa e il sostentamento di 25 famiglie». I numeri del crollo sono impietosi: «Si è già determinata una significativa contrazione delle presenze turistiche del 70-80% e delle attività economiche connesse, con grave danno economico e di immagine per il territorio comunale in un periodo coincidente con la stagione di massima affluenza». Giancarlo Demurtas del ristorante Gianki è ancora più esplicito: « Stiamo lavorando con pochissimi clienti e così non si può andare avanti. Perché poi una chiusura in piena estate?». Da Anas precisano: «Siamo pronti a valutare e a concertare ogni possibile soluzione affinché i disagi possano essere limitati». Ma chiariscono: «Questi lavori erano previsti da tempo e nessuno, nella conferenza dei servizi, ha mai avuto niente da obiettare».

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