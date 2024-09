«Riaprite il bagno del cimitero monumentale» 

Questa volta la battaglia per far sentire la propria voce la fanno loro. Non i giovani, ma gli anziani frequentatori del cimitero di via Marconi, che hanno difficoltà a camminare per via dell’età che avanza ma che, nonostante questo, non vogliono certo rinunciare a portare un fiore ai loro cari defunti.

La richiesta è chiara e a farsene portavoce è Angela Deiana 81 anni. «Vogliamo che sia riaperto il bagnetto nel cimitero monumentale», dice, «perché per noi fare un lungo giro per accedere ai servizi del cimitero nuovo è un grande sacrificio. Molti di noi hanno difficoltà a muoversi e arrivare lì è quasi un’impresa». Inoltre, «anche il cancello di ingresso in via San Francesco non capiamo perché sia ancora chiuso».

In realtà era stato chiuso per motivi di sicurezza perché c’era il muro pericolante: sistemato questo però non era seguita la riapertura. Dagli uffici cimiteriali fanno sapere che per ora non ci sono fondi per sistemare il bagno e che su via San Francesco è sufficiente l’apertura di un solo cancello, quello a pochi metri da quello chiuso. Inoltre spese straordinarie stanno riguardando, per motivi di sicurezza, la sistemazione della rotatoria all’interno del cimitero nuovo, i cui lavori inizieranno la prossima settimana.

RIPRODUZIONE RISERVATA