«Riaprire Traumatologia? Per ora solo parole» 

«Riaprire il reparto di traumatologia al San Marcellino di Muravera? Stiliamo un documento unitario in Consiglio comunale di pronta disponibilità ad accogliere i pazienti e il personale ortopedico». A chiederlo, dopo l’ipotesi avanzata dal direttore della Asl di Cagliari Roberto Massazza (quella, appunto, di utilizzare il San Marcellino per abbattere le liste di attesa del capoluogo), è il gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera”. «Sarebbe l’occasione – sottolineano Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula rivolgendosi, in particolare, alla politica regionale - per riutilizzare a pieno regime le sale operatorie di Muravera che oggi ospitano solo piccoli interventi grazie alla professionalità dei medici che hanno scelto di rimanere, nonostante tutte le avversità, in un piccolo presidio periferico».

Il dibattito

Ma è proprio l’ipotesi avanzata dal direttore generale Massazza che sta facendo discutere. Perplesso il sindaco di Muravera Salvatore Piu: «Le cose – mette subito in chiaro – non si dicono, si fanno. E dunque io mi attengo ai fatti, solo quelli parlano». Piu, dall’alto della sua esperienza di medico, spiega meglio: «Sono stato io tanti anni fa ad aprire il reparto di ortopedia a Muravera, e so quanto mi è costato. Ci deve essere una proposta organica, seria, costruttiva e pratica. Che venga fatta, se davvero c’è la volontà politica».Negli anni in cui il reparto funzionava «si poteva eseguire – prosegue Piu – qualsiasi tipo di intervento. Ma servono figure professionali, medici, specialisti e il recupero di tutte le attrezzature che c’erano allora e che oggi non ci sono più. Il mio auspicio è che davvero ci sia questo piano e che, nell’arco di due o tre anni, il reparto possa riaprire. Ma serve concretezza, non proclami».

La richiesta di “fatti concreti” arriva anche da Corrado Sanna, segretario aziendale Fp-Cisl del San Marcellino e del distretto sanitario Sarrabus-Gerrei: «Siamo assolutamente a favore – spiega – della riapertura di un reparto che rafforzerebbe anche il Pronto soccorso e l’intero ospedale. La Asl tramite Massazza ha fatto un’importante apertura, adesso però devono seguire fatti concreti».

I numeri

Oltre ad un numero importante di ortopedici servirebbero, in base a come era strutturato il reparto in precedenza, almeno quindici infermieri, altrettanti Oss e un servizio di anestesia e rianimazione h24. Servizi che riporterebbero il San Marcellino al centro della sanità sarda ma che – almeno al momento - sembrano di difficile attuazione: in sei mesi, proprio a Muravera, non si è stati in grado di sostituire l’unico ortopedico che era rimasto (è andato in pensione), si riuscirà a mettere su un intero reparto? Tutto il Sarrabus lo spera.

