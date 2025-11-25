«Riapriamo il vecchio carcere» 

«Lavoriamo insieme per il cambiamento: restituiamo la destinazione originaria al vecchio carcere di Iglesias». La richiesta al sindaco Mauro Usai e all’intero Consiglio comunale arriva dal capogruppo di FdI, Luigi Biggio, per mezzo di una mozione che verrà discussa domani in Consiglio e che, già alla vigilia, pare essere un tema che potrebbe incontrare un favore bipartisan. «È da tempo un nostro obiettivo», anticipa infatti il primo cittadino.

La struttura

La vecchia casa circondariale di Iglesias chiusa da dieci anni e oggi in abbandono, è stata alcuni mesi fa oggetto di un’interrogazione parlamentare depositata dal deputato di FdI Salvatore Deidda, indirizzata al ministero della Giustizia e che ha ricostruito quanto accaduto in questi anni. Il carcere è stato dismesso a seguito dell’apertura del Carcere di Uta e nel 2016 la ex struttura penitenziaria è passata all’agenzia del Demanio. All’epoca vennero prospettate diverse soluzioni di recupero dello stabile che, però, non sono mai state concretizzate soprattutto perché i costi di ristrutturazione sono sempre stati ritenuti piuttosto alti. Poco più di un anno fa si parlò di una possibile destinazione degli stabili a centro per i migranti ma anche questa ipotesi è poi naufragata. Da cui la richiesta del deputato al ministero della Giustizia di riprendere in consegna l’edificio per destinarlo alla sua funzione originaria, rimarcando quanto sia importante riaprire il vecchio carcere anche e soprattutto in considerazione del sovraffollamento delle carceri italiane, in modo da poter fare qualcosa per garantire ai detenuti buone condizioni di vita.

Le novità

Il 2 luglio scorso, il ministero ha scritto al sindaco Mauro Usai, confermando una serie di interlocuzioni sia con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria Sardegna sia con l’agenzia per il Demanio, al fine di una possibile nuova acquisizione del vecchio carcere. «L’auspicio – dice Luigi Biggio - è quello di lavorare insieme per raggiungere il medesimo obiettivo cioè riaprire il vecchio carcere riportando la struttura penitenziaria alla sua funzione originaria, attraverso un restauro e ammodernamento dell’immobile che possa consentire adeguate e dignitose condizioni di vita». Dello stesso parere il primo cittadino: «Riportare il vecchio carcere alla sua funzione originaria è il nostro obiettivo - ha spiegato ieri - non vogliamo attribuirgli nuove funzioni o nuove destinazioni d'uso. La struttura può essere recuperata alla funzione carceraria con interventi di manutenzione straordinaria sostenibili, garantendo fino a 100 posti detentivi. Per questo stiamo da tempo seguendo un percorso interlocutorio con il ministero della Giustizia con il quale abbiamo espresso la nostra volontà di andare in questa direzione. Siamo convinti dell’importanza di ampliare la rete penitenziaria con strutture già esistenti e collaudate, valorizzare un patrimonio pubblico attualmente inutilizzato, creare nuove opportunità occupazionali e professionali in un’area fragile della Sardegna e sostenere il lavoro della Polizia penitenziaria, garantendo condizioni operative più sostenibili e umane».

