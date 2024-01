«Riapriamo dopo quattro anni da incubo» 

Dopo quattro anni il tribunale ha dato ragione ai gestori di una stazione di servizio al termine di un contenzioso con un grande gruppo leader nazionale nelle distribuzione di carburanti, la Pad Multienergy. Ieri l’impianto è stata finalmente riaperto.

I gestori

I protagonisti sono della vicenda sono Antonello Cannas, 60 anni, tempo fa tra i leader del movimento partite Iva per l’attuazione del Piano Sulcis, e la figlia Federica Cannas, 35, titolare della ditta, assistita dall’avvocato Francesco Murroni. L’imprenditrice aveva fatto reclamo contro la sentenza del giudice monocratico che aveva ritenuto legittimo da parte della Pad di rescindere il contratto con Federica Cannas: gestiva la stazione di servizio in via della Vittoria col marchio Retitalia ma da circa 4 anni aveva autonomamente interrotto le attività di distribuzione. La donna era stata condannata a restituire l’impianto. Ma in sede collegiale è emerso un fatto eclatante: i gestori avevano serrato tutto perché lamentavano, come rimarca la sentenza, che le tabelle metriche fornite dalla compagnia per la misurazione delle giacenze di carburante nei serbatoi erano errate. I gestori se n’erano accorti una prima volta, avevano sollecitato l’invio di altre tabelle ma pure quelle spedite successivamente erano sbagliate.

Le tabelle

«Non esattamente un dettaglio – sottolinea Antonello Cannas – perché se segnavano litri in più significava aver comprato in nero il carburante, se li segnava in meno significava che era uscito carburante senza autorizzazione: in ogni caso si passa da evasori a un controllo delle agenzie delle Dogane e delle Entrate». E in effetti, anni fa, due volte l’impianto venne sanzionato pesantemente per una divergenze di poche decine di litri fra le tabelle e l’effettiva giacenza. Era addirittura a rischio la licenza.Il tribunale collegiale ribalta tutto: una perizia convince i giudici ad ammettere che i gestori non avevano l’obbligo di tenere aperto l’impianto con tabelle sbagliate.

La sentenza

La sentenza ha reimmesso ieri alle 11.30 in punto Federica Cannas nel possesso del distributore. “Sono tornata”, recitava uno striscione che ha esposto strafelice: «Ho riabilitato la mia immagine: si diceva che fossi fallita ma questa vittoria restituito fiducia per il mio futuro e di mia figlia».

