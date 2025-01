Riapre via Roma, Zedda attacca Truzzu 

Dopo due anni di chiusure, polemiche e disagi ieri ha riaperto il primo tratto di via Roma, a Cagliari. La strada a due corsie e a doppio senso da piazza Ingrao a via Dei Mille e la passeggiata sono nuovamente a disposizione di cagliaritani e turisti. «Il progetto iniziale non era questo, è stato stravolto», ha detto il sindaco Massimo Zedda, che ha attaccato il suo predecessore Paolo Truzzu. «Si parlava di un bosco che non c’è, di un prato che non c’è; 8-10 milioni di euro per togliere e ripristinare il granito, li avrei utilizzati in modo diverso».

