Riapre via Dettori, ma restano i dubbi 

Riapre via Dettori e i cagliaritani sono soddisfatti ma anche un po’ dubbiosi. L e reazioni sono contrastanti, dopo che per un anno la strada è rimasta off limits ai pedoni, causando danni importanti ai commercianti della zona. Ma gli interrogativi di chi la frequenta ogni giorno non sono del tutto fugati. Anzi.

Il quadro generale

La pavimentazione con i basoli al momento non è stata ripristinata, ma è stato risistemato il massetto, e realizzato un intervento sui sotto servizi. Ma quel che colpisce maggiormente sono le crepe sul palazzo verde, su cui non sembra sia ancora stato fatto nessun intervento strutturale. Maria Laura Demontis proprio lì è stata titolare di una storica gelateria e commenta: «Abitando in piazza Yenne, passo sempre qui per fare la spesa. Per andare in alcuni negozi dovevo fare tutto il giro. Quindi va bene certamente che si possa passare a piedi, anche per i commercianti che avevano appena aperto. Ripristinare tutti questi edifici non credo che sia possibile. Vedo grossi problemi: per esempio da questa parte (e indica il locale al piano terra) dove c’era la mia gelateria, si può passare; adesso è più comodo per alcuni negozi, anche se certe attività hanno chiuso. I residenti sono tornati? Mi chiedo questo. Speriamo arrivino le valutazioni degli esperti, perché ci sono grossi dubbi. Ricordo che, quando venivo qua anni fa, quando pioveva rimaneva sempre l’acqua stagnante e non veniva assorbita dal terreno: mi lasciava molto perplessa. Forse è stata quest’acqua a corrodere le fondamenta».

Speranza

Raimondo Carboni, del Caffè Savoia, commenta fiducioso: «Dopo un anno si è riaperto, speriamo bene, questa è la via principale che collegava il Largo con la Marina. Speriamo aumenti il flusso di clienti. Non passava più nessuno in questo periodo di chiusura. Il cagliaritano invece di fare tutto il giro preferisce fermarsi». Ma dubita che sia una soluzione a lungo termine «Non sono stati fatti lavori negli appartamenti, quindi non si sa se richiuderanno la strada per fare i lavori».Angelo Toro, di Quartu, sta facendo un giro turistico in bici con un amico: «Fa piacere rivedere aperto: hanno già ricollegato due parti della città, perché comunque avevano compromesso questa zona e i locali che stavano qua e dall’altra parte della piazza. Speriamo che presto rimettano a posto i palazzi perché fanno parte della zona storica di Cagliari. È importante che ritorni com’era prima».Pietro Paolo Locci, del locale Tiffany, è invece assolutamente soddisfatto: «Ho visto che hanno tolto le barriere, meno male, è un bene per tutti. In questi mesi gli affari ne hanno risentito? Sì, soprattutto nell’orario della colazione. L’importante è che ci sia il passaggio e quindi un collegamento anche per gli altri locali che sono dall’altra parte. È positivo per il turismo, per chi ci vive, insomma per chiunque frequenti il centro storico. Che lavori sono stati fatti? Ho visto che hanno riempito la pavimentazione, però fa piacere riuscire a vedere Piazza Savoia da qui».

Dubbi

Alessandra Tumari è in pausa dal lavoro con una collega e sta riscoprendo la strada aperta dopo un anno: «Era ora soprattutto per queste attività», dice. «Venivo spesso qui a fare aperitivo in questi localini e adesso non sappiamo neanche se e quando riapriranno, anche perché non si sa per quanto rimarrà aperto il passaggio».

In conclusione: «Non mi sembra sicurissimo, anche se vedo che è stato messo in sicurezza l’edificio. Se dovessi venire qui a fare aperitivo, non mi sentirei molto al sicuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA