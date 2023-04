Riapre un’altra parte dell’Anfiteatro 

Riapre (in parte) l'Anfiteatro romano. Ma sarà visitabile solo in parte. Nel sito di viale Fra Ignazio sono giunti al termine le operazioni di accesso alla rampa. Da oggi, quindi, turisti e cagliaritani potranno visitare il monumento con la possibilità di addentrarsi un po’ più in giù. «I lavori sono stati eseguiti con l’appalto delle manutenzioni», afferma Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici. «La sistemazione della rampa permetterà fin da subito di poter visitare l’Anfiteatro fino quasi a metà del sito», aggiunge. «Questo lavoro appena concluso si inserisce in un più ampio intervento che porterà a una completa fruizione del sito, e che è attualmente in fase di progettazione a cura dei Lavori Pubblici, in accordo con la Soprintendenza», dice ancora l’assessora Deidda.

La riqualificazione dell’Anfiteatro è cominciata tre anni fa: la prima fase, da 1,5 milioni, con diversi interventi per il restauro delle malte antiche, il consolidamento del calcestruzzo romano, il sistema di sicurezza, è già terminata. Ora si attende la fase 2 che porterà al restauro del monumento con una piccola arena per ospitare piccoli concerti per 600 persone e l’apertura, per ora un’ipotesi, dei nuovi ingressi: un percorso, questo, da concordare con l’università. ( ma. mad. )

