Riapre Spazio Conad nel centro Marconi 

Riapre dopo alcuni mesi di chiusura lo Spazio Conad del centro commerciale Ma rconi in via Dolianova. Offriva un servizio importante nella zona, che poi era venuto a mancare. A tagliare il nastro, l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

La ristrutturazione

«Riapriamo dopo tanto tempo», commenta Michele Orlandi, direttore della Rete Sardegna di Conad Nord-ovest, «consapevoli di voler tornare a fornire il servizio ai cittadini. Il supermercato è stato ristrutturato e riapre all’interno di un centro commerciale Marconi ancora non completato, ma con un progetto di grande ristrutturazione. Siamo in una fase di stallo», aggiunge Orlandi, «so che ci sono state manifestazioni di volontà di aprire alcune attività, ma poi non si sono verificate le condizioni per concretizzare. Siamo speranzosi che la clientela apprezzi i nostri sforzi per riaprire il punto vendita e offrire un servizio, oltre che risolvere un importante problema sociale e occupazionale».

Tecnologia in cassa

Lo Spazio Conad in via Dolianova si estende su una superficie di vendita di oltre 3.700 metri quadrati. Ci sono otto casse “tradizionali”, quattro casse self service e casse self check-out. Il team del punto vendita può contare su 135 addetti. L'orario di apertura del punto vendita è dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 21. Il punto vendita, rivisto sulla base della sostenibilità ambientale, offre un nuovo percorso commerciale con particolare attenzione ai freschi e freschissimi, fiore all’occhiello della cooperativa, e alle referenze del territorio sardo.

