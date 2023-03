Riapre Sa Dom’e Farra 

«Se tutto va bene dovremmo riprendere a maggio», assicura il patron del Città di Quarto Gianni Orrù. «Nei prossimi giorni avremo un incontro con il Comune per definire il programma. «Nell’attesa abbiamo continuato con i laboratori di ballo sardo e di poesia campidanese che erano già stati concordati in precedenza. Poi da maggio sarà messo su il programma con tutte le serate dedicate, spettacoli , mostre , musica, degustazioni e tanto altro».

E allora eccoli pronti a tornare. Si aspetta solo l’ok del Comune per riaprire quelle porte e riaccogliere il pubblico, a partire da maggio e poi via via ogni fine settimana fino a fine anno. Senza dimenticare che anche in questo periodo le associazioni hanno proseguito con alcuni laboratori. Si punta ancora a un programma ricco e variegato, sempre all’insegna della tradizione, per far riscoprire ai giovani la bellezza di un tempo e far ritornare indietro con la memoria gli anziani.

E chi se le dimentica quelle serate d’estate tra musica e tradizione, nel suggestivo scenario di Sa Dom’e Farra. Perché il programma messo su lo scorso anno dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Srignu de Campidanu con la collaborazione delle associazioni Feminas, Nodas e Boxis Campidanesas tra agosto e Natale in quello che fu il primo museo etnografico della città, era stato un successo al di là di ogni aspettativa tra balli sardi, mostre di costumi, laboratori e tanto altro.

Porte riaperte

Il bando

Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu, si erano aggiudicate una manifestazione di interesse bandita dal Comune per la rinascita dello spazio di Sa dom’e Farra e avevano costituito una rete di associazioni con lo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio popolare e alla crescita culturale della città.

Il programma si era articolato su diversi fronti. A cominciare dai laboratori di ballo sardo soprattutto per bambini e ragazzi, laboratori di poesia campidanese, presentazione di libri di cultura popolare sarda, convegni su musica colta e musica popolare, concerti di musica sarda cantadas e versadas, mostre e laboratori sui finimenti per i cavalli. E soprattutto il ballo sardo aveva avuto un boom di adesioni con centinaia di persone, dai bambini agli anziani, che si erano cimentati in su ballu tundu, per ritrovarsi tutti insieme e divertirsi. Per le iniziative di questa prima tranche estiva, era stata allestita nel cortile una pedana per permettere di organizzare gli spettacoli e dare un’aria di festa.La stessa che tornerà anche nel prossimo programma.

«Siamo pronti»

«Aspettiamo l’ok del Comune, noi siamo pronti», dice il presidente di Su Idanu Lucio Carboni, «riproporremo più o meno il programma precedente con i laboratori, le attività culturali, i laboratori del pane, del vestiario ovviamente con tante novità».

Non vede l’ora di ripartire anche Ennio Deiana di Su Scrignu de Campidanu: «Abbiamo avuto il pienone anche sotto il diluvio», ricorda, «adesso abbiamo tante cose da programmare». Tutte le iniziative sono un’occasione per vedere da vicino l’antica casa campidanese, restaurata e riportata agli antichi splendori.

