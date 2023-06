Riapre per l’estate il chiosco nell’anfiteatro comunale 

Al via le operazioni per l’apertura del chiosco nell’anfiteatro comunale, un punto ristoro attrezzato per realizzare eventi culturali, spettacoli, momenti di socializzazione e animazione, rendendo l’area più accogliente e capace di essere un presidio per il controllo e la sicurezza. Dopo la gara d’appalto andata deserta dello scorso ottobre, per dieci anni e un canone annuo di 2.500 euro, il Comune ha attivato una procedura semplificata.

L’iter si è appena concluso con l’affidamento della struttura al vecchio gestore, Giuseppe Frau, che ha offerto la somma di quattromila euro rispetto al canone di concessione previsto dal bando di 1.145 euro al rialzo, limitamento al periodo dal 20 giugno al 30 novembre. «Consapevoli che l’area rappresenta un luogo importante di aggregazione per le famiglie - spiega il sindaco Paolo Salis - abbiamo lavorato perché anche quest’anno fosse garantita l’apertura del chiosco, punto di riferimento per gli amanti delle serate all’aria aperta nel nostro anfiteatro, da poco arricchito con una palestra a cielo aperto. Una soluzione provvisoria fino alla nuova gara in programma a fine stagione».

Insomma un polo attrattivo che, oltre ad accogliere i residenti nella stagione estiva per momenti di svago e relax, nell’intenzione della Giunta c’è anche l’obiettivo che possa offrire ospitalità ai tanti turisti della Costa Verde, alla ricerca di una serata alternativa a quella dei villaggi sul litorale. (s. r.)

