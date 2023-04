Riapre Organica Il Parco del Limbara è un grande museo 

Con la bella stagione riapre i battenti Organica, il museo di arte ambientale nel Parco del Limbara, che dà appuntamento a tutti al 14 maggio con l’inaugurazione della quarta edizione di una programmazione ricca di mostre, installazioni, concerti, eventi culturali e laboratori nel cuore del Bosco di Curadureddu.

Ieri mattina a Tempio Pausania il direttore artistico del museo, Giannella Demuro, ha presentato il calendario degli eventi che si protrarranno fino a dicembre. Filo comune di Organica e della sua attività il rapporto uomo-natura. Al centro, per cominciare, delle 12 mostre allestite negli spazi espositivi del Centro per la Documentazione sull’Ambiente e sul Paesaggio (Cedap), a Curadureddu, a pochi chilometri da Tempio, e dedicate all'arte contemporanea, alla fotografia naturalistica e all’ambiente. Protagonisti quest’anno sei artisti visivi: Giorgio Urgeghe, Gavino Ganau, Dario Ghibaudo, Davide Mariani, Pierluigi Calignano e Pietruccia Bassu. Accanto ad essi i fotografi Ivano Piva e Nanni Angeli e il regista e videomaker Tore Manca. Del programma fa parte anche la mostra antologica retrospettiva su Fabrizio De André in concomitanza con il Faber Festival (16 luglio), il progetto speciale dedicato al naturalista tempiese Michele Tamponi e la mostra sull’opera dell’architetto Antonello Menicucci.

RIPRODUZIONE RISERVATA