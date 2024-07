Riapre oggi l’ufficio turistico 

L’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, ha disposto la riapertura, in piazza Italia, dell’info point turistico per garantire il servizio di informazione assistenza agli ospiti e ai visitatori della 59^ Europeade, il Festival europeo del folklore, che inizia oggi e si conclude domenica. Gli orari di apertura saranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, durante tutte le giornate del festival.La kermesse folcloristica, che ha il patrocinio della Regione, conta sulla presenza di 120 gruppi, con oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutta Europa, per una iniziativa che torna in Sardegna dopo 21 anni. L’affluenza prevede numerose formazioni rappresentative delle espressioni culturali più profonde delle comunità nei Paesi coinvolti, e può contare sull’ospitalità messa a punto dal Comune con il coinvolgimento di scuole, associazioni e centri limitrofi.

L’apertura dell’info point turistico è temporanea, finisce con l’Europeade. «In attesa della definizione di un suo assetto definitivo e stabile - precisano dall’assessorato del Turismo - è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione resa dal Comune, dalla Provincia e dai sostenitori del festival».

L’info point è sbarrato dal primo luglio dopo la scadenza della gestione che era stata affidata a una cooperativa.

