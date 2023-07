Riapre oggi il mattatoio comunale 

Riapre oggi - dopo quasi dieci anni e una storia che sembrava infinita - il mattatoio comunale di Villaputzu. A gestirlo Marco Pisanu (ditta In.car) che nel 2020 si era aggiudicato il bando di gara e che ha provveduto – come da contratto – ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una svolta per l’intero Sarrabus dal punto di vista economico (per il settore zootecnico) ed occupazionale con dodici persone che saranno al lavoro sin da subito. «Siamo felici e soddisfatti – mette in evidenza il sindaco Sandro Porcu - per una nuova realtà economica che riapre dopo tanto tempo. Era tra i nostri principali obiettivi, l’apertura del mattatoio contribuisce anche alla valorizzazione dei prodotti tipici locali». Concetto ribadito dagli assessori Camilla Mulas (Agricoltura e allevamento) e Gabriele Porcu (Patrimonio): «Il settore zootecnico – chiariscono entrambi - è di grande importanza per il paese e i territori circostanti. Rappresenta inoltre una fonte di reddito per molte famiglie».

Il sogno

Per l’imprenditore di Villaputzu Marco Pisanu un sogno che si realizza: «Volevo aprire questo tipo di attività – confida – sin da quando ero piccolo. Sarà il mio nuovo punto di partenza con la speranza di crescere sempre di più migliorando soprattutto i servizi di distribuzione di carni e il ritiro più tempestivo di bestiame in tutta l’isola. Già entro l’anno contiamo di esportare carni fuori dalla Sardegna». Pisanu aggiunge che la sua azienda «fornisce carni suine, ovine e ovicaprine ed è presente sul mercato isolano in macellerie, supermercati, agriturismi e villaggi turistici».

Prospettive

Rimasto inattivo per molto tempo, nonostante avesse subìto diversi interventi negli anni passati (risultati però insufficienti per poterlo rimettere in funzione), il mattatoio che si trova alla periferia nord del paese ora può dare delle risposte positive alle esigenze degli allevatori che in questi anni ne hanno chiesto la riapertura «perché le spese di macellazione sono troppo alte». Come mette in evidenza Giorgio Demurtas, presidente provinciale di Coldiretti, «negli ultimi tempi tante aziende del Sarrabus erano sottoposte a costi aggiuntivi proprio perché costrette a portare il bestiame a macellare altrove». Il taglio del nastro – con la benedizione da parte del parroco del paese don Franco Serrau - è in programma alle ore 20: «Ho invitato tutti i sindaci del Sarrabus e del Gerrei – conclude Sandro Porcu - perché questa struttura rappresenta una risorsa importante non solo per Villaputzu ma per l’intero territorio del Sarrabus e del Gerrei».

