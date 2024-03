Riapre l’ufficio postale di via Lai, servizi totalmente riorganizzati 

L'ufficio postale di Villaperuccio, in via Lai, riapre tra dieci giorni. Ne era stata comunicata la chiusura per un breve periodo, il 19 febbraio scorso, per consentire l'avvio dei lavori tecnici finalizzati a garantire alla cittadinanza un servizio migliore nell'ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. La ristrutturazione ha permesso la riorganizzazione degli spazi e l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni. Dalla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. Durante queste due settimane, gli utenti si sono dovuti recare altrove per poter eseguire tutte le operazioni. «Si risolve un disagio, soprattutto per coloro che non avevano la possibilità di spostarsi in altri Comuni per effettuare il prelievo di denaro – siamo soddisfatti anche perché ora miglioreranno i servizi offerti». (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA