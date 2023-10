Riapre l’ufficio postale chiuso da un mese per lavori 

Torna operativo dopo 35 giorni l’ufficio postale di Dolianova chiuso dal 13 settembre scorso per la ristrutturazione dei locali. L’intervento, realizzato nei tempi prestabiliti, consentirà alla sede di Corso Repubblica di poter accogliere i principali servizi inseriti nel progetto “Polis” per rendere più semplice e veloce l’accesso alla Pubblica Amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti.

Oltre alla riorganizzazione degli spazi e al miglioramento del comfort ambientale, sono state ribassate le altezze degli sportelli e creati percorsi in rilievo sui pavimenti per permettere alle persone ipovedenti di spostarsi in piena autonomia all’interno degli uffici.

«Polis punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali - spiega Gabriele Lanzidei, direttore della filiale provinciale di Poste Italiane per Cagliari e il Sud Sardegna – la principale novità che riguarda Dolianova e altre 111 sedi del territorio è la possibilità di accedere a tre documenti rilasciati dall’Inps: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati pensionistici sarà presto possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi».

La sede di Dolianova è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

