Riapre lo “Svizzero”: «Ridiamo vita a un pezzo di storia» 

Riapre il Caffè Svizzero nel largo Carlo Felice, parte integrante della città dagli albori del Novecento. Un luogo che rispecchia l'evoluzione della società, delle abitudini, del costume. Le sue radici nella Belle Époque in un tessuto urbano che si trasforma. Lo “Svizzero”, che sorge sull'antica cripta di Sant'Agostino, incastonato nell'architettura di Palazzo Accardo creata da Dionigi Scano, ha conosciuto tanti passaggi di tempo.

Lo “Svizzero” è un punto di riferimento. Lo è sempre stato. Il timore di un definitivo tramonto dopo l’ultima chiusura, che ha rischiato di cancellare quella che viene considerata “un’istituzione”, è svanito. Ora la rinascita con una nuova squadra, guidata da Marco Fenu, che, utilizzando il marchio 1901, vuole dare lustro agli antichi fasti, tenere viva una storia. «È un’impresa faticosa», afferma, «ma abbiamo molta fiducia e molte idee che mettiamo al servizio di uno spazio che ha un passato glorioso. Siamo pronti a ridargli vita».C’è anche la novità di un laboratorio dolciario che sfornerà paste e dolci solo per il locale. Croissant e panettoni aspettano i primi clienti. In tanti, in queste settimane, osservando dall’esterno, hanno mostrato una grande curiosità di fronte ai lavori per la riapertura e sollievo per una vicenda che non si interrompe.

