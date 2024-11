Riapre lo stadio di Scalarba chiuso per lavori da tre anni 

Lo stadio di Scalarba, a Macomer, interessato negli ultimi tre anni da lavori di riqualificazione, è stato restituito alla comunità e alle società sportive. Ad annunciarlo per primi sui canali social è la Macomerese calcio che milita nel campionato regionale di Promozione: «Cari tifosi è con grande emozione che annunciamo il nostro ritorno allo stadio di Scalarba. Questo avviene grazie al supporto dell’amministrazione comunale. Dopo tre anni di sfide lontano dalla nostra città, domenica prossima (oggi ndr) finalmente giocheremo di nuovo tra le mura di casa. Non vediamo l’ora di condividere con voi il nostro entusiasmo e di farvi vivere ogni momento della partita. Col vostro sostegno ora sarà un’altra musica».

La Macomerese per tre anni ha dovuto chiedere ospitalità altrove. In questo inizio di campionato le partite casalinghe e gli allenamenti venivano svolti a Borore. Sono tornate anche altre società sportive, come lo Judo club Macomer. «Ci eravamo trasferiti a Silanus, ospiti della Shardana - dice il tecnico e maestro Felle Cocco - finalmente torniamo a casa ed allenarci senza dover fare delle trasferte quasi quotidiane. Ora stiamo preparando tutto con le attrezzature e a gennaio si riparte».

L’annuncio dell’apertura dello stadio viene fatto dall’assessore allo sport, Mariano Barria: «Lo stadio è stato rimesso a posto e le società sportive che lo utilizzano possono operare in sicurezza». (f. o.)

