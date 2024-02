Riapre l’ex scuola elementare: domenica ospiterà un seggio 

Stop alle trasferte per le votazioni amministrative. Dopo anni di chiusura, l’ex scuola elementare della frazione di Sanluri Stato torna ad accogliere i 600 abitanti della borgata. Per il Comune una corsa contro il tempo per rimettere il caseggiato in sicurezza anche al fine anche di non ostacolare il diritto di voto in vista delle Regionali di domanica.

«Erano stati – ricorda il capogruppo di minoranza, Salvatore Floris- gli stessi elettori a sollecitare la riattivazione del seggio elettorale. Richiesta che abbiamo portato in Aula consiliare soprattutto per agevolare le persone anziane che lamentavano di dover chiedere aiuto ai familiari per essere accompagnate in città. Doveroso per non compromettere la rappresentanza e garantire a tutti la possibilità di votare. Evitato così il tragitto dai 10 ai 18 chilometri, andata e ritorno, ad ogni tornata elettorale».

Soddisfatta la Giunta comunale. «Ultimati i lavori - dice l’assessore al patrimonio, Paolo Usai- che hanno reso sicuro ed accogliente l’immobile, domenica le porte saranno aperte per il voto delle regionali. C’era l’attesa dei cittadini, ma abbiamo corso il rischio di dover rinviare la riapertura per questioni burocratiche, puramente tecniche, superate in tempo».

L’edificio era finito al centro delle polemiche perché chiuso da diversi anni. Recuperata la somma di 169mila euro, il Comune ha avviato i lavori di messa in sicurezza. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA