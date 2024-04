Riapre l’ex caseificio Diventa una fabbrica di alcolici artigianali  

Per la gestione dell’ex caseificio di Arbus, con il via libera della Regione trasformato in opificio, sono arrivate due proposte da imprese locali. Ieri mattina l’apertura delle buste contenenti le domande degli operatori economici che hanno risposto al bando di gara presentando la propria offerta, l’azienda vitivinicola Gibadda di Luigi Secchi e il gruppo Arabus Beer. Ad aggiudicarsi la gara è stata la Gibadda con l’offerta economica più vantaggiosa di 4.800 euro, rispetto alla seconda di 4.300.

Alla verifica dei documenti, allegati alle domande, i profili dei concorrenti non presentavano motivo di incompatibilità con la partecipazione alla gara che si è conclusa il primo aprile. La differenza l’ha fatta la parte economica, il rialzo rispetto al canone annuale fissato dal bando in 4.200 euro. Salvo eventuali ricorsi o contestazioni varie, per i prossimi 50 anni Gibadda si prenderà cura dell’opificio per la produzione di bevande alcoliche artigianali. Come riporta il progetto «saranno a carico dell’affidatario le prime opere, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento del fabbricato. Nessun diritto né a rimborsi né a indennizzi alla scadenza della concessione».

Dopo le gare deserte e l’abbandono della struttura, c’era grande attesa per sapere se questa volta il cambio di destinazione d’uso fosse stata la carta vincente. «Il nostro auspicio –dice l’assessore alle attività produttive, William Collu - è cancellare un’incompiuta, rendere la struttura viva, grazie a una concessione di lunga durata potrà garantire occupazione e qualità dei prodotti offerti, nostre eccellenze». (s. r.)

