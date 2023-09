Riapre le porte  il Centro giovani “Giovanni Spiga” 

Dopo la pausa di agosto torna il Centro giovani Giovanni Spiga, gestito dalla cooperativa “La Clessidra”, a Sestu in via Pacinotti 13, per i giovanissimi e gli adolescenti dagli 11 ai 17 anni. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 in poi. Ogni giovedì spazio a “Sestu for teens”, un’attività in cui i responsabili del Centro dialogano con i ragazzi sui loro sogni, aspettative, o in cui condividono le ansie quotidiane e possono sentirsi ascoltati e protagonisti. Ragazzi e ragazze sono anche coinvolti nella programmazione. Venerdì 22 si balla con la serata “Disco Paradise”. La settimana seguente gli appassionati di Risiko potranno cimentarsi in un torneo, mentre mercoledì tocca al dodge ball , sport a squadre molto simile alla palla prigioniera. L’ultima settimana di settembre comincia nel segno dei dolci con la serata “bake off” dedicata alle torte, e con un altro torneo ispirato al popolare videogioco “Just Dance”. Venerdì 29 gran finale con la serata barbecue. Inoltre ogni giorno sarà aperta anche la sala giochi.

