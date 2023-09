Riapre l’asilo in via Amsicora «Tra una settimana la mensa» 

Promessa mantenuta. Riapre oggi infatti l’asilo nido comunale in via Amsicora. «Le operazioni del cantiere sono proseguite senza sosta durante tutta l’estate con un impegno fitto da parte degli uffici comunali, della ditta appaltatrice e della direzione lavori così da garantire la riapertura entro la data prestabilita», ha annunciato il sindaco Andrea Abis. Il progetto di un milione e 250mila euro prevede interventi che mirano anche ad aumentare il numero di iscritti e migliorare l’impiantistica. «Tra circa una settimana sarà attivato il servizio mensa», ha annunciato l’assessora alle Politiche sociali, Laura Celletti che due giorni fa ha incontrato le mamme dei bimbi che da oggi fanno lezione in via Amsicora. ( s. p. )

