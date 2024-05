Riapre l’area giochi  con nuove attrazioni 

Addio ai vecchi giochi nei giardinetti in via del Redentore, considerati poco sicuri. Al loro posto sono stati installati pannelli sensoriali che raffigurano un labirinto, un tris e un abaco, e casette interattive. Sempre nell’area giochi, al posto delle sedute in muratura sono state realizzate quelle colorate di plastica. I muretti posteriori sono ricoperti con materiale antitrauma. Da ieri i bambini possono nuovamente giocare, ma in modo più sicuro.

Intanto, in alcune aree verdi sono in corso la manutenzione dell’irrigazione, la tosatura dei prati e lo sfalcio dell’erba. A essere interessati sono l'asilo nido di via Capo Coda Cavallo, le aree di via San Fulgenzio, via Sant’Angelo, via Riu Mortu, lo spartitraffico di via Riu Mortu, via San Valeriano e via San Gottardo, i parchi di via Marconi e via Caracalla, piazza Gennargentu, il parcheggio del cimitero e l'area sportiva ex Comparto 8.

