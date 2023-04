Riapre l’antico lavatoio delle terme 

Il lavatoio nel parco delle terme di Santa Mariaquas è inserito nell’elenco dei Monumenti aperti il prossimo 3 e 4 giugno. La decisione è del Comune di Sardara che punta a ridare una nuova vita allo storico edificio.

Dopo il restauro, rimasto privo di copertura, il Comune ha riportato l’acqua nelle vasche e realizzato un grande giardino umido, progetto senza successo. «Ora l’idea – dice il sindaco Giorgio Zucca - è quella di eliminare il degrado e riportarlo allo splendore di una volta. Vogliamo partire da monumenti aperti per farlo conoscere ai visitatori, raccontando la sua storia». Intanto per Pasquetta nell’area termale c’è stato un boom di presenze nonostante il tempo poco clemente. «È stata l’occasione - dice Zucca - che ha permesso di verificare l’interesse che ruota attorno alle terme, ai parchi e alle strutture opera dei Romani. Il lavatoio, appena pulito dalle erbacce, ha accolto diversi ospiti, curiosi di conoscere la storia e le trasformazioni subite negli ultimi 40 anni, dopo la fine del viavai delle donne per il bucato all’interno dell’edificio». A poca distanza il bagno romano, di recente valorizzato dall’Unitre, presieduta da un vecchio sindaco, Angelo Mascia. (s. r.)

