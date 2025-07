Riapre l’antica “Casa Mulino”, bene indentitario del paese 

È stata inaugurata a Nurallao la “Casa Mulino” conosciuta in paese come Mulino Secci. Un immobile al centro del paese che dopo la morte della proprietaria nel 2008 è rimasta chiusa, custodendo un mulino elettrico degli anni Trenta.

Ad interessarsi alle condizioni dell’edificio l’associazione Ethnos, presieduta da Enrica Manconi che ha chiesto agli eredi dapprima di poterla visitare e poi di recuperarla. L’idea è stata accolta con grande entusiasmo. L’intensa attività di ristrutturazione è stata seguita con curiosità dall’intera comunità, che ha compreso il significato di recupero e preservazione di uno degli immobili identitari di Nurallao. Hanno partecipato all’inaugurazione l’antropologa Mariolina Sionis, Annalisa Atzeni, l’agrichef e ambasciatrice della cucina rurale Annalisa Atzeni e Andrea Succi, esperto di cultura dell’ospitalità delle aree interne. Ma è soprattutto grazie ai volontari di Ethnos che l’edificio è stato recuperato in appena un anno.

«I tempi burocratici – ha detto la sindaca Rita Aida Porru – non avrebbero consentito risultati così rapidi, ma l’amore per il proprio territorio e il senso di appartenenza dei nostri cittadini, ci stimola a sostenere azioni così importanti per la salvaguardia della comunità e delle future generazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA