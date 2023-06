Riapre la strada per la spiaggia 

Sarà riaperta oggi, e lo resterà sino alla fine di settembre, la strada che attraversa la piana di Foxi e permette di accedere alla grande spiaggia di Is Arenas Biancas, che ricade nel poligono di Capo Teulada. Il ritardo, rispetto alle consuetudini, è dovuto al protrarsi delle esercitazioni militari: una penalizzazione per quanti si presentavano al cancello per pagare l’accesso e il parcheggio custodito. La nuova amministrazione comunale intende chiedere per il futuro più attenzione per la stagione turistica, già in piena attività. (s. l.)

