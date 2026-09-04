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Sanluri.
05 settembre 2026 alle 01:13

Riapre la strada di “Sa Battalla” 

Taglio del nastro dopo il rifacimento di via Orsini, che conduce al castello 

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«Tutta un’altra strada»: a maggio, con la chiusura del percorso storico di Sa Battalla, Il Comune di Sanluri aveva lasciato intendere importanti novità. A lavori finiti è stato così: il sindaco, Alberto Urpi, alla cerimonia di inaugurazione ha detto che «via Orsini, la strada dei cavalieri verso la storica battaglia, è ora un tragitto che unisce storia e turismo». Il percorso, sarà accessibile alle due ruote, una pista ciclabile inserita nel recupero delle vecchie strade ferrate della Sardegna, nel tratto che da Samassi arriva a Sanluri e, passando davanti alla fortezza medioevale, prosegue per Barumini. Doppio vantaggio: i turisti in bici davanti al castello e la strada rimessa a nuovo.

Nuova vita

«La promessa che fino a qualche tempo fa sembrava irrealizzabile», afferma Urpi, «oggi è realtà: la riqualificazione ha restituito alla città uno spazio importante nel più ampio progetto regionale. È doveroso ringraziare chi ha collaborato per la realizzazione, in particolare l’Arst, oggi qui rappresentata da Alessandro Boccone, e l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu». È il risultato di un confronto avviato da mesi per un finanziamento aggiuntivo di seicentomila euro, che hanno consentito il rifacimento della pavimentazione in basalto della via più trafficata del centro abitato.

I commenti

Soddisfatti residenti e negozianti, dopo tre mesi di disagi: «Finalmente mettiamo fine alle frequenti cadute e incidenti di quest'ultimi anni, soprattutto ai fastidiosi rumori delle lastre staccate a ogni passaggio di auto». In quindici anni è la quarta volta che il Comune interviene, la prima nel 2011. Quattro anni dopo, mezzo milione di euro per sistemare le piastrelle dei marciapiedi e del tracciato e ricorsi in Tribunale contro la ditta che aveva eseguito i lavori, condannata a rifare le opere. La speranza è che questa sia la volta buona.

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