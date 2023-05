Riapre la storica barbieria, donna sfida la crisi economica 

Il ritorno al centro storico. A Macomer una giovane donna sfida la crisi e riapre una storica barbieria, con l’intento di rivitalizzare una parte dell’abitato, anche dal punto di vista commerciale ed artigianale. Una barbieria che porta un nome di altri tempi (Le Figarò), un locale di pochi metri quadri che però conserva il fascino degli anni d’oro della cittadina, situata nel vico Sassari, nel cuore del centro storico.

Protagonista di questa impresa è Tiziana Carta, già titolare di una avviata attività in un’altra parte della cittadina, a capo di un team composto da sette giovani.

Pur conservando le antiche caratteristiche di quella che fu la barbieria di Mario Muroni, scomparso diversi anni fa e del figlio Marco, anch’egli mancato cinque anni fa, nell’antico locale non si faranno solo tagli e barbe, ma soprattutto interessanti attività, con tecniche di ultima generazione. Una sfida alla crisi e una per il futuro. «Sarà un viaggio alla riscoperta della tradizione e della cultura di un mestiere - dice Tiziana Carta - ma soprattutto vogliamo che questa attività venga riscoperta e tramandata, perché fa parte integrante della storia di Macomer». Un segnale di incoraggiamento anche per altre attività commerciali che la crisi, quella legata al Covid in particolare, ha fatto chiudere impoverendo di negozi commerciali ed artigianali anche corso Umberto, storica via dello shopping.

