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05 settembre 2026 alle 01:13

Riapre la scuola primaria del Sacro Cuore 

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Dopo un anno trascorso in sedi provvisorie, 11 classi della scuola primaria del Sacro Cuore si preparano a tornare in via Amsicora. Il rientro è previsto per mercoledì 16 settembre, con la ripresa delle lezioni, e riguarderà gli alunni ospitati lo scorso anno nei plessi di via Solferino e via Cairoli. Altre classi, invece, resteranno ancora ai Frassinetti, sede della scuola secondaria “Grazia Deledda”. La riapertura sarà dunque parziale: nell’edificio il cantiere resterà aperto ancora per diversi mesi, ma le lavorazioni proseguiranno senza interferire con le attività scolastiche. La conclusione dell’intervento è prevista per la primavera.

«Stiamo lavorando per riportare nella loro sede le classi che erano state trasferite e restituire agli alunni anche il servizio mensa – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Simone Prevete – L’impresa ha lavorato a ritmi molto intensi, fino al 14 agosto, ed è tornata in cantiere già il 18. Per accelerare i tempi, nelle settimane precedenti ha lavorato anche nel fine settimana». La chiusura del Sacro Cuore era stata disposta nel luglio 2025 dopo che, durante i lavori inizialmente previsti su due blocchi dell’edificio, erano emerse ulteriori criticità. Si era quindi deciso di estendere gli interventi all’intera struttura, rendendo necessario trovare una sistemazione alternativa per tutte le 22 classi. ( m. g. )

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