Riapre la scuola, ma c’è la muffa 

Muffa sulle pareti della sala mensa, polvere sui pavimenti, altre situazioni di incuria: sono rimasti lontani dalla loro scuola per tre mesi per consentire i lavori di sistemazione, ma ieri al ritorno hanno trovato una situazione ben diversa da quella che immaginavano.

Preoccupazione

Per senso civico stanno mandando i loro figli a scuola (col rischio però che già da oggi saltino la mensa) ma non si placa la protesta dei genitori dei circa 80 scolari delle elementari di via Lombardia. La loro preoccupazione è esplosa lunedì quando hanno saputo che i loro bambini sarebbero potuti tornare nello storico plesso “Ciusa” che avevano dovuto abbandonare (per venire ospitati alle medie Don Milani di via Dalmazia) per consentire ripetuti interventi di derattizzazione, di ripristino della sala mensa, quindi la posa di un nuovo impianto di climatizzazione e del nuovo contro-soffitto. Il tutto mentre accanto alla scuola, ma dentro il giardino, fra il plesso e la palestra, sta sorgendo un nuovo asilo. Preoccupati per la possibile incompatibilità fra le attività didattiche e ludiche dei bambini e la presenza del cantiere, tuttavia ieri i genitori avevano deciso di mandare i bambini a scuola e di compiere un sopralluogo. Ma il ritorno al “Ciusa” li ha delusi: «Abbiamo preso visione della mensa che dovrebbe accogliere i bambini alle 13 – afferma un rappresentante dei genitori, Alberto Rombi – e abbiamo incredibilmente notato strisce di muffa, pavimenti sporchi, nei bagni abbiamo visto vetri filati o bucati: chiaro che siamo soddisfatti per i nuovi condizionatori d’aria ma per il resto siamo molto delusi e non abbiamo neppure ben capito a chi spettassero le pulizie della sala mensa e del resto della scuola». Provoca dissidi anche la condizione della palestra, sottoposta a pulizie per essere resa di nuovo agibile: «Magra consolazione – afferma Monica Garau, un genitore – perché i bambini devono uscire dal cancello principale e passare davanti al cantiere». Ieri la mensa è stata pulita dal personale scolastico, ma occorrerà capire se le muffe saranno sparite perché in caso contrario, come hanno saputo i genitori, il rischio è che il servizio subisca delle modifiche.

La polemica

La vicenda del Ciusa suscita l’indignazione anche dei rappresentanti della politica cittadina. È la consigliera comunale Monica Atzori che interviene nel caso anticipando un'interrogazione e parlando di «situazione inaccettabile: è stato creato un disagio trasferendo i bambini che comunque alla fine si erano trovati bene alla Don Milani ma a questo punto occorre capire che tipo di lavoro sia stato eseguito dato che le famiglie al rientro hanno trovato gli stessi problemi di prima». L’assessora alla Scuola Antonietta Melas non entra nel merito: «Il Comune ascolterà le ulteriori richieste dei genitori: avevamo spostato i bambini per via dei ratti e abbiamo sistemato un nuovo impianto di climatizzazione».

