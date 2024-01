Riapre la scuola elementare invasa dalle mosche  

Da oggi mosche e mosconi non dovrebbero essere più un assillo per i bambini della scuola elementare di via Lombardia: il Ciusa infatti riaprirà le aule (e la mensa) agli scolaretti che una decina di giorni fa erano stati evacuati dopo l’infestazione di insetti.

«L’ufficio di Igiene pubblica dell’azienda sanitaria locale – spiega la preside Sally Vallebona - ci ha segnalato il modo in cui eseguire la bonifica indicando la metodica da adoperare e gli interventi necessari per restituire l’idoneità alle condizioni igienico sanitarie».

Le operazioni erano state sollecitate dal Comune e dalla stessa dirigente scolastica dopo le continue e pressanti segnalazioni da parte dei docenti e dei genitori: dalla metà di gennaio, infatti, in almeno due aule si era manifestata la presenza ben oltre la norma di mosche e mosconi che stavano rendendo impossibile l’attività didattica: gli insetti, a centinaia, si posavano dappertutto. Un’autentica infestazione che aveva convinto la preside a sancire la chiusura della scuola elementare e a trasferire i bambini nella vicina scuola media Don Milani di via Dalmazia. Verrà ripristinata anche l’attività della mensa. (a. s.)

