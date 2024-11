Riapre la scuola dell’infanzia: conclusi i lavori nel caseggiato  

Tornano i piccoli alunni nella scuola dell’infanzia di via Fratelli Cervi. A Serramanna si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al plesso scolastico e si riaprono le porte agli scolari che per un paio di mesi sono stati in esilio forzato nell’altra scuola dell’Infanzia pubblica del paese: in via Lucania. «Cantiere concluso – annuncia il sindaco Gabriele Littera – sono terminati i lavori di efficientamento energetico e rifacimento completo delle coperture e tinteggiature interne ed esterne della scuola di via Cervi. Il tempo di affidare ed eseguire le pulizie straordinarie necessarie e la scuola verrà riconsegnata, rinnovata, nelle condizioni ottimali per riaccogliere i tanti bambini che la frequentan». I lavori alla scuola dell’Infanzia Cervi sono stati finanziato con uno stanziamento regionale del programma “Iscola” di 150 mila euro.

«A questo finanziamento, necessario per l’efficientamento energetico e per la realizzazione della nuova copertura, abbiamo aggiunto risorse comunali ed effettuato così anche la tinteggiatura interna ed esterna dell’edificio», continua il primo cittadino. Addio, quindi, alle infiltrazioni e all’umidità che hanno interessato l’edificio scolastico, che riapre così i battenti. Conclude Littera: «Grazie per la disponibilità e la pazienza alle famiglie ed ai bambini che per diverse settimane hanno frequentato la scuola di via Lucania».

RIPRODUZIONE RISERVATA