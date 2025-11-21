VaiOnline
Viabilità.
21 novembre 2025 alle 01:15

Riapre la quattro corsie tra Monastir e Nuraminis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel pomeriggio di ieri, con un giorno di ritardo a causa della pioggia, è stata riaperta al traffico su entrambe le carreggiate la statale 131 tra Monastir e Nuraminis, ponendo fine ai rallentamenti provocati dai lavori. Anas comunica che il transito a quattro corsie è stato ripristinato dopo il completamento della nuova pavimentazione drenante lungo tre chilometri della carreggiata nord e della segnaletica orizzontale in configurazione definitiva. Tra fine novembre e inizio dicembre, interventi analoghi interesseranno la carreggiata sud. Nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i lavori si sposteranno tra Villagreca e Serrenti su 1,5 km della carreggiata nord, con apertura prevista entro dicembre. L’ammodernamento complessivo riguarda dieci chilometri della 131, con un investimento di circa 65 milioni di euro e conclusione stimata per la primavera 2026. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 