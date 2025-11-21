Riapre la quattro corsie tra Monastir e Nuraminis 

Nel pomeriggio di ieri, con un giorno di ritardo a causa della pioggia, è stata riaperta al traffico su entrambe le carreggiate la statale 131 tra Monastir e Nuraminis, ponendo fine ai rallentamenti provocati dai lavori. Anas comunica che il transito a quattro corsie è stato ripristinato dopo il completamento della nuova pavimentazione drenante lungo tre chilometri della carreggiata nord e della segnaletica orizzontale in configurazione definitiva. Tra fine novembre e inizio dicembre, interventi analoghi interesseranno la carreggiata sud. Nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i lavori si sposteranno tra Villagreca e Serrenti su 1,5 km della carreggiata nord, con apertura prevista entro dicembre. L’ammodernamento complessivo riguarda dieci chilometri della 131, con un investimento di circa 65 milioni di euro e conclusione stimata per la primavera 2026. (ig. pil.)

