Riapre la piscina, è festa in vasca  

Mentre il nastro veniva tagliato, si poteva già sentire il rumore delle bracciate in acqua. La piscina comunale di Sestu è aperta, e ieri si è tenuta l’inaugurazione ufficiale. In prima fila la sindaca Paola Secci con gli assessori, e poi tanti iscritti.

Felicità

Sulle gradinate c’è Nicola Puddu, che osserva la figlia Francesca, di undici anni, già impegnata nell’agonismo. «Io nuoto da qualche anno. A fine giornata non c’è niente di meglio che staccare il telefono e tuffarsi»; mentre la figlia dice «a me fa sentire libera». Presente anche un veterano, Michele Fanni: «Finalmente si riapre. Ho nuotato nella società locale per quattordici anni ed ero anche su un aereo che si schiantò a Genova, con la mia squadra», dice riferendosi all’incidente del volo Alitalia 1953, avvenuto nel 1999; «ma qui ho solo bei ricordi. Anche io ho iscritto mia figlia, ed è felice». Tra gli sportivi agonisti c’è anche Alice Bertacche: «Amo il nuoto e ho gareggiato in Sardegna e all’estero. Mi ha permesso di conoscere tante persone».

Tre anni di attesa

Un premio per la pazienza poi spetterebbe a Luisella Piras e a sua figlia: «Abbiamo iniziato a parlarne proprio tre anni fa, poco prima che la piscina chiudesse. Ma finalmente eccoci qui». L’attesa è stata lunga; tre anni di lavori, che inizialmente avrebbero dovuti concludersi molto prima, per adeguare la struttura agli standard di sicurezza. Un tema caldo anche in Consiglio Comunale con diversi interventi dell’opposizione, e con striscioni in città che chiedevano di riaprire.

I commenti

«Noi dell'opposizione siamo soddisfatti di aver tenuta alta l'attenzione sulla piscina comunale, che avrebbe dovuto riaprire almeno un anno fa. Il nuoto è uno sport adatto a tutti, riavere la struttura aperta significa offrire un servizio fondamentale per il benessere e la salute», è il commento della consigliera di Articolo Uno Anna Crisponi. Si confida anche l’istruttore Maurizio Vacca, mentre non perde d’occhio i suoi allievi: «Sono stati anni duri, questo per me è come un ritorno a casa». Entusiasta Mauro Pau, direttore di Asd Luna, la società che gestisce la piscina: «Abbiamo aspettato tanto, adesso vi aspettiamo tutti qua. Il nuoto è per tutti, prima ancora che lo sport qui conta la salute». «Mentre altre piscine chiudono noi riapriamo», commenta la sindaca Paola Secci, «abbiamo trovato le risorse e ora diamo ai sestesi il posto che aspettavano da tempo».

