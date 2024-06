Riapre la piscina, anche se solo all’aperto 

Oggi la piscina comunitaria all’aperto di Isili darà il via alla nuova stagione estiva. Vasca piena, ombrelloni e sdraio sono già in posizione: dalle 10 ci si potrà immergere nell’acqua del “mare del Sarcidano”. Il servizio funzionerà tutti i giorni dalle 10 alle 19 e fino a quando la bella stagione bacerà questo fazzoletto di terra.

Due le novità di quest’anno. La prima riguarda l’ampliamento dello spazio disponibile: sarà utilizzabile il prato verde. La seconda riguarda il sistema di prenotazione della postazione che potrà avvenire solo tramite un’apposita piattaforma digitale.

Manutenzioni e soldi

Se da una parte la riapertura rassicura le tante persone che in questi anni hanno puntato su questo spazio per passare delle giornate in relax, dall’altra l’occhio non può non cadere sulla struttura che racchiude le vasche coperte e che ancora resterà chiusa senza che si sappia fino a quando.Ormai da anni la struttura aspetta i lavori di manutenzione: dovevano essere fatti prima del Covid. L’arrivo della pandemia e il continuo aumento delle risorse necessarie per intervenire hanno aggravato la situazione. Insufficienti i 600 mila euro disposti alla fine dell’anno scorso dal Consiglio regionale dopo l’approvazione di un emendamento presentato dal consigliere, e sindaco di Escolca, Eugenio Lai: dovevano servire alla Comunità montana, proprietaria dell’impianto, per avviare l’iter burocratico per i lavori ma nulla è stato fatto. Da allora altro tempo passato e le condizioni della piscina potrebbero essere peggiorate. «Chi l’ha progettata anni fa – sostiene il vice presidente della Comunità montana, Giovanni Daga – non ha tenuto conto dell’impatto che i vapori del cloro avrebbero avuto sulla struttura. Abbiamo dato incarico agli uffici di chiedere a un tecnico di stabilire una volta per tutte i lavori necessari per intervenire in maniera risolutiva».

Sindaci in pressing

L’assemblea dei sindaci è unanime: no a interventi tampone “alla cieca”. «Ho proposto di aggiungere dei soldi dell’avanzo di amministrazione», dice Eugenio Lai: «Con altri 500 mila euro si possono fare tutti i lavori e riaprire». Una proposta su cui dovranno esprimersi tutti i sindaci. «Occorre accelerare», dichiara quello di Isili, Luca Pilia: «Dobbiamo restituire ai cittadini un impianto sportivo pienamente funzionante». Scettiche le famiglie degli ex atleti, stanche di annunci percepiti come propaganda». Ma nel frattempo, tra speranza e delusione, si apre la vasca all’aperto per regalare ancora un’estate da record.

