Riapre la Pinacoteca: opere d’arte inedite e nuovo allestimento 

Completamente rinnovata dopo un anno di lavori, con una nuova illuminazione e un nuovo percorso espositivo. La Pinacoteca nazionale, nella Cittadella dei Musei, uno dei gioielli della città, ha finalmente riaperto al pubblico. E fino a domani sarà visitabile gratuitamente dalle 18 alle 23.

Si tratta di una riapertura progressiva, per il momento si può visitare solo il piano di accesso. Alcuni dei retabli sono stati anche restaurati e «sono illustrati finalmente con delle didascalie più accessibili e accurate, un aspetto fondamentale per un sito di tale importanza», dice Maria Antonietta Mongiu, componente del Consiglio di amministrazione del Museo archeologico. Dal 7 dicembre, l’Archeologico ha assunto anche la denominazione di “Musei nazionali di Cagliari”.

La nuova opera

Il piano di accesso è stato allestito con opere aggiuntive, una fra tutte “La Circoncisione di Gesù”, acquistata con il contributo della Direzione generale dei Musei e del Museo archeologico. Il dipinto, datato 1540 e proveniente dalla chiesa di San Francesco di Oristano demolita nel 1835, è stato svelato ieri sera durante l’evento di riapertura della Pinacoteca. «In questo piano si è scelto di esporre le opere sino al Settecento, con un percorso cronologico ben definito», spiega il direttore dei Musei nazionali di Cagliari, Francesco Muscolino: «Ci sono le opere già presenti nel vecchio allestimento, ma sono state portate qui anche quelle del Seicento e del Settecento che erano quasi tutte esposte in un altro piano. Altre novità riguardano l’esposizione dei retabli: quelli provenienti dalle tre cappelle della controfacciata della chiesa di San Francesco di Stampace, sono stati allestiti uno accanto all’altro, proprio com’erano originariamente all’interno della chiesa. Anche il retablo di Bonaria e un altro proveniente dalla chiesa di San Francesco di Oristano, sono stati posizionati secondo un’ipotetica ricostruzione di come si presentavano in origine». Nelle prossime settimane saranno riaperte anche le sezioni moderna e contemporanea.

La mostra

E oggi alle 11 si inaugura una mostra di reperti recuperati dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale. Presenti il Capitano Pasquale Pinnelli, comandate TPC Sardegna, e il tenente colonnello Andrea Ilari, comandante TPC Roma, che alle 17 terrà una Lectio magistralis nella Basilica di San Saturnino.

RIPRODUZIONE RISERVATA