Cittadella.
15 ottobre 2025 alle 00:21

Riapre la mensa, universitari in coda 

È stata finalmente inaugurata ieri la nuova mensa universitaria della cittadella di Monserrato. Una riqualificazione durata quasi due anni nel corso dei quali la mancanza si è fatta sentire per i tanti studenti che frequentano il polo. Presenti anche il rettore Francesco Mola e il presidente Ersu Marco Meloni.
Riapertura accolta dagli studenti con un sospiro di sollievo. «Una notizia davvero positiva – dice Andrea Basso, studente di biologia –. Rappresenta infatti una comodità importante e un punto di riferimento che mancava da tempo, soprattutto per chi deve conciliare studio e lavoro».
Una valida alternativa, come spiega Gabriele Aime, rappresentante degli studenti di medicina: «La riapertura della mensa in Cittadella è fondamentale per noi che seguiamo lezioni a frequenza obbligatoria spesso distribuite tra mattina e pomeriggio. Finalmente si offre una valida alternativa al doversi spostare fino alle mense del centro o portarsi il pranzo da casa, anche perché ci sono pochissimi spazi al coperto durante la stagione fredda. Sebbene i tempi di realizzazione di oltre due anni e l’aumento dei prezzi dei pasti per il terzo anno consecutivo, non siano stati accolti positivamente, la mensa rappresenta un tassello centrale nel piano di riqualificazione della Cittadella».
Tra i tanti che hanno provato il nuovo servizio anche Stefano Sedda: «Gli spazi sono moderni e funzionali. La fila è stata lunga, circa un’ora, ma probabilmente è dovuto all’alta affluenza di questa apertura. Se si migliorasse la gestione delle code sarebbe un grosso passo avanti».

